"Префы" Сургутнефтегаза могут быть интересны в свете роста геополитической напряженности - BCS Express

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" можно назвать защитной бумагой от геополитических рисков и даже снижения цен на нефть, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" могут быть интересны в свете роста геополитической напряженности. В такие моменты рубль слабеет, благодаря чему компания получает прибыль на курсовых переоценках. Снижение стоимости нефти меньший негатив для "Сургутнефтегаза", чем для других представителей отрасли. Падение нефти может способствовать росту курса USD/RUB, что позитивно для прибыли компании. Наконец, дивидендная доходность "префов" в ближайшие 2,5 года может оставаться заметно выше среднерыночных значений. В 2021г дивдоходность акций может составить 9,8-12,6% по текущим котировкам. В дополнение к ожидаемым по итогам 2020г дивидендам это предполагает около 27-29,8% дивдоходности за 2020-2021гг", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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