"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Teladoc Health с целью $240

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Teladoc Health Inc. с целью $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения теханализа, бумага находится на сильном уровне поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $240. При покупке на 15% и выставлением стоп-заявки на уровне

$170, риск на портфель составит 1,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6". - указывают аналитики "Финама".

Также эксперты инвесткомпании отмечают, что на фоне перекладки активов из акций роста в акции циклических компаний распродажам подвергся весь сектор здравоохранения. Текущие уровни по сектору смотрятся привлекательными, и, в частности, компания Teladoc Health будет интересна для открытия среднесрочно-долгосрочной идеи. Инвестиционные дома продолжают рекомендовать к покупке компанию Teladoc, апсайд по акциям компании составляет около 40-45%.

Teladoc Health - транснациональная компания, специализирующаяся на телемедицине и виртуальном здравоохранении, базируется в США. Основным продуктом являются услуги дистанционного здравоохранения, медицинские заключения, аналитика, а также услуги лицензируемой платформы. В частности, Teladoc Health использует программное обеспечение для телефонных и видеоконференций, а также мобильные приложения для предоставления удалённой медицинской помощи по требованию.

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