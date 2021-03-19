"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 241 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 215 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ПАО "Газпром" является самым крупным поставщиком природного газа в ЕС. Компания постоянно улучшает логистическую инфраструктуру в Европе, строит подземные хранилища, новые потоки для диверсификации рисков по поставке, открывает представительства в разных странах и создает совместные предприятия. Помимо прочего, компания выплачивает дивиденды, и сейчас прогнозируемая форвардная доходность составляет около 4%. Дивидендная отсечка, по традиции, ожидается во второй половине июля", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага движется в растущем тренде. "Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 250 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 215 руб., риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают эксперты инвесткомпании.

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