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19 марта 2021 года 13:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 241 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 241 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 215 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "ПАО "Газпром" является самым крупным поставщиком природного газа в ЕС. Компания постоянно улучшает логистическую инфраструктуру в Европе, строит подземные хранилища, новые потоки для диверсификации рисков по поставке, открывает представительства в разных странах и создает совместные предприятия. Помимо прочего, компания выплачивает дивиденды, и сейчас прогнозируемая форвардная доходность составляет около 4%. Дивидендная отсечка, по традиции, ожидается во второй половине июля", - отмечают аналитики "Финама". С точки зрения теханализа, бумага движется в растущем тренде. "Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 250 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 215 руб., риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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