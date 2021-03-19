Новость о запуске обратного выкупа позитивна для акций МТС - BCS Express

Новость о запуске обратного выкупа позитивна для акций "МТС", говорится в комментарии BCS Express.

Совет директоров "МТС" утвердил новую программу выкупа акций на сумму до 15 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании. Срок действия программы - до конца 2021г. Выкуп на сумму до 15 млрд руб. соответствует приобретению около 2,4% от уставного капитала МТС по цене 318 руб. за акцию. Объем программы эквивалентен buyback, проведенному в 2020 г.

"Для акций "МТС" новость о запуске обратного выкупа позитивна, - отмечают аналитики BCS Express. - Buyback создает в бумагах дополнительный спрос, что стимулирует их рост. Конкретные сроки начала фактических покупок пока не указаны, поэтому влияние выкупа на котировки может быть отсроченным. На текущий момент не ясно, что компания собирается делать с квазиказначейским пакетом акций. Ранее бумаги, приобретенные в рамках buyback, были погашены. Если бумаги, выкупленные в рамках предыдущей программы и текущего выкупа также будут использованы для уменьшения уставного капитала, акции МТС могут получить дополнительный позитивный драйвер".

"МТС" раскроет дополнительную информацию относительно программы обратного выкупа до начала обратного выкупа акций в соответствии с планом, отмечается в сообщении компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.