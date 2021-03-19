Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73,5-75,0 руб./$1 и 88-89 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73,5-75,0 руб./$1 и 88-89 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Цена нефти в конце прошлой недели достигла рекордных уровней, но в течение этой сильно упала, до $63 за баррель Brent, что не могло не отразиться на курсе доллара к рублю. На фоне падения нефти российская валюта ослабела. Усилилось падение после заявлений американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина, а также риторики Госдепа США о Северном Потоке. Тем не менее, мы видим, что сейчас курс рубля к доллару сохраняется на уровне середины февраля - начала марта этого года: 74,2 руб./$1 и 88,46 руб./EUR1", - отмечает Зотов.

По его мнению, доллар никак не изменил своих позиций по отношению к евро, таким образом, ослабление рубля, в первую очередь, можно связать с ценами на нефть. "Предсказать динамику цен на топливо достаточно сложно, но если они сохранятся на уровне этой недели, то курсы валют существенно не изменятся. Курс рубля к доллару на следующей неделе ожидается в диапазоне 73,5-75 руб./$1, а курс евро: 88-89 руб./ EUR1", - прогнозирует эксперт УБРиР.

Финансовое сообщество в целом пришло к консенсусу по ключевой ставке, сойдясь на том, что регулятор оставит ее без изменений, подчеркивает Зотов. Обратному противоречили бы его заявления о мягкой кредитно-денежной политике и потребностям экономики страны, которая находится в начале пути выхода из кризиса, несмотря на инфляцию.

"Рынок государственного долга в России увеличил доходность. Доходность по "длинным" бондам превысила 7%, по "годовым" облигациям - выше 5% Эти изменения проходят на фоне увеличения доходности по госдолгу США (около 2,5%), таким образом, рост продолжается. Поэтому при продолжающейся мягкой кредитно-денежной политике ЦБ РФ, рынок оценивает уровень ставок выше ключевой", - указывает эксперт банка.

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