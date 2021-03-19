ПСБ рекомендует покупать акции РусАла с прогнозной ценой 58 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусАла" с прогнозной ценой 58 рублей за штуку, говорится в комментарии.

"Мы оцениваем представленную на текущей неделе отчетность "РусАла" за 2020 год как сильную, отразившую повышение эффективности компании (снижение издержек, дальнейшее сокращение чистого долга) и подтверждающую операционную устойчивость бизнеса. Ждем, что средняя биржевая цена на алюминий вырастет на 11% в 2021 году и составит $1930/тонну, что станет ключевым фактором дальнейшего улучшения финансовых показателей "РусАла" в текущем году. В целом отчетность и наш позитивный долгосрочный взгляд на конъюнктуру рынков промышленных металлов позволяют повысить целевую цену по акциям до 58 рублей, рекомендация - "покупать", - пишут аналитики ПСБ.

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