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19 марта 2021 года 11:18
Рубль может вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1 в в преддверии налоговых выплат - "ЛОКО-Инвест"
Рубль может вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1 в в преддверии налоговых выплат, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест". "Относительно неплохое открытие торгов в условиях нарастающего внешнего негатива довольно быстро сменилось движением курса рубля к 74,0-74,4 руб./$1. Необычная реакция президента РФ на слова в свой адрес главы США и предложение провести онлайн дискуссию понимания в Вашингтоне не встретили. В ответ мы слышали лишь о планах ввести дополнительные санкции против головной компании и участвовавшего в строительстве Северного потока-2 европейского бизнеса. Косвенно это может говорить о том, что взаимовыгодного решения США и Германии найти не удалось, и Байдену придется выбирать между давлением Конгресса (и нефтегазового лобби) и дальнейшими отношениями с "фрау Меркель", в том числе по санкционной истории, которая может получить продолжение на будущей неделе", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. По его мнению, в пятницу внимание на время сместится на решение ЦБ, где также нет единого мнения. "Удивительно то, что заложенное в котировки денежного рынка/ОФЗ повышение ставки уже на сегодняшнем заседании не находит подтверждения ни в прогнозах экономистов (включая нас), ни среди трейдеров, судя по опросу одного из глобальных брокеров. Похожая ситуация наблюдалась в сентябре 2018, когда ЦБ неожиданно повысил ставку в разрез с общими ожиданиями. Сегодня это вполне может повториться, учитывая "track-record" российского регулятора, хотя для рынка такой сюрприз не несет больших проблем", - полагает Полевой. Эксперт прогнозирует, что в условиях высокой неопределенности волатильность курса будет оставаться повышенной, но направленность неизбежных изменений политики ЦБ, при прочих равных, будет позитивна для рубля. "В рамках нашего базового прогноза при отсутствии на следующей неделе санкций против ОФЗ или любых других серьезных отраслевых санкций рубль имеет шансы вернуться в диапазон 73,0-74,0 руб./$1, в т.ч. благодаря поддержке экспортеров в преддверии налоговых выплат", - заключает Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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