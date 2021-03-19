Вероятно закрепление доходности 10-летних ОФЗ выше 7% - ПСБ

Вероятно закрепление доходности 10-летних ОФЗ выше 7% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Улучшение прогнозов по темпам восстановления экономики и лояльность ФРС к росту инфляции двигает вверх долларовые ставки. На этом фоне центробанки развивающихся стран вынуждены ужесточать денежно-кредитную политику, отмечает аналитик ПСБ. В четверг ЦБ Бразилии повысил ставку с 2% до 2,75%, ЦБ Турции - с 17% до 19%. Рынок прогнозировал более скромное повышение - на 50 б.п. в Бразилии и на 100 б.п. в Турции.

"При такой конъюнктуре внешних рынков ЦБР может в пятницу дать сигнал о том, что повышение ключевой ставки до нейтрального уровня в 5-6% произойдёт раньше, чем в течение трех лет. Дополнительное давление на рынок рублевых облигаций создают снижение нефтяных цен и усиление санкционной риторики. На этом фоне ждем закрепления доходности 10-летних ОФЗ выше 7% годовых", - указывает Монастыршин.

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