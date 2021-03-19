Идея дня: инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Магнита, Ростелекома и Яндекса - "ВТБ Мои Инвестиции"

"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует инвесторам обратить внимание на бумаги "Магнита", "Ростелекома" и "Яндекса".

"Повышение ключевой ставки может стабилизировать рубль, несмотря на падение цен на нефть, и помочь акциям компаний, ориентированным на внутренний рынок, показать лучшую динамику по сравнению с бумагами экспортёров. Инвесторам стоит обратить внимание на входящие в топ-10 акций России "Магнит" и "Ростелеком". Также может быть интересен "Яндекс", который способен быстро восстанавливаться после распродаж в технологическом секторе США", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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