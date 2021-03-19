Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут заседание ЦБ РФ, отчётность компаний и макростатистика:

- Банк России примет решение по денежно-кредитной политике;

- X5 Retail Group опубликует финансовую отчётность, Банк "Санкт-Петербург" проведёт "День инвестора" и представит новую стратегию;

- Совет директоров "НОВАТЭКа" определится с дивидендами;

- В 19:00 МСК в РФ будут опубликованы данные по розничным продажам и другая важная макростатистика;

- В США вечером выйдут данные по числу буровых установок на нефть (важный показатель для нефтяного рынка).

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