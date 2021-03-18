Возможно продолжение роста доходности гособлигаций США в ближайшие дни - "Альфа-Капитал"

Возможно продолжение роста доходности казначейских облигаций США в ближайшие дни, говорится в комментарии управляющей компании "Альфа-Капитал".

"В целом решение Комитета по открытым ранкам ФРС по итогам заседания в среду и последовавшая затем пресс-конференция Дж. Пауэлла не смогли "охладить" ожидания рынка по росту доходностей казначейских облигаций США. Считаем, что в ближайшие несколько дней рост доходностей продолжится. Переломным моментом может стать решение по SLR - если программу продлят, то это поможет хотя бы на время успокоить рынок, если нет - рост доходностей, скорее всего, усилится", - отмечает руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью Игорь Таран.

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