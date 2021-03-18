Вероятно дальнейшее снижение цен на золото и серебро - Julius Baer

Вероятно дальнейшее снижение цен на золото и серебро на фоне продолжающегося уменьшения спроса на защитные активы, говорится в аналитическом материале Julius Baer.

"Заседание ФРС США в среду дало долгожданный импульс рынкам золота и серебра после нескольких недель вялой торговой активности и медленно снижающихся цен. Обязательства сохранить процентные ставки на низком уровне в течение более долгого периода и продолжающиеся меры денежной поддержки экономики обеспечили рост цен, отражая некоторое ослабление доллара США и несколько более низкую доходность по облигациям США. Эта реакция также отражает настроения на рынках, которые в последнее время стали вести себя более осмотрительно. Но будет ли достаточно обязательств ФРС, чтобы обеспечить длительное повышение цен на драгоценные металлы? Мы так не думаем", - пишет глава отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке.

Основной движущей силой рынков в этом году, по мнению эксперта, должно стать снижение спроса со стороны инвесторов в защитные активы на фоне быстрого восстановления экономики. "Физически продукты, обеспеченные золотом (предпочитаемый нами показатель спроса на защитные активы), продемонстрировали отток около 300 тонн с прошлогоднего пика, после притока около 875 тонн с момента начала кризиса COVID-19. Для серебра отток составил около 2450 тонн по сравнению с предшествующим притоком около 12750 тонн. Если восстановление глобальной экономики продолжится согласно прогнозам, то нам стоит ожидать продолжения выхода из золотых и серебряных позиций, что может негативно сказаться на ценах и приведет к их дальнейшему снижению в течение года", - пишет Менке.

Поэтому аналитик не считает, что цены на золото и серебро уже прошли свой самый низкий уровень. Тем не менее наблюдается достаточно ограниченное снижение на фоне преобладающей экономической неопределенности, например, относительно долгосрочных последствий масштабных мер стимулирования, отмечает эксперт Julius Baer.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.