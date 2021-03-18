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18 марта 2021 года 17:33
"Газпром нефть" может стать основным бенефициаром корректировок к формуле демпфера - Газпромбанк
Нефтяные компании с большой долей переработки (в процентах от нефтедобычи) и значительными поставками топлива на внутренний рынок должны стать основными бенефициарами предложенных корректировок к формуле демпфера, в частности "Газпром нефть", полагают аналитики Газпромбанка. "Газпром нефть" перерабатывает около 60% своей нефтедобычи в России и реализует 70% нефтепродуктов на внутреннем рынке. По нашим оценкам, потенциальный эффект от предложенных поправок на EBITDA Газпром нефти в 2021-2022 годах составит до 5%. Затем следуют "Роснефть", "Татнефть" и "ЛУКОЙЛ" с потенциальным эффектом на EBITDA на уровне 2-3%. У "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" достаточно высокая доля нефтепереработки (около 45-55% от нефтедобычи), и на внутренний рынок компании поставляют порядка 40-60% производимых нефтепродуктов. Доля нефтепереработки в добыче "Татнефти" сравнительно мала (около 30% добычи нефти), но доля продажи нефтепродуктов в России существенная (порядка 65%)", - пишут эксперты. При этом, как отмечается в обзоре, "Сургутнефтегаз" наименее чувствителен к предложенным изменениям из-за низкого отношения объемов переработки к нефтедобыче (около 30%) и экспортной направленности нефтеперерабатывающего сегмента (80% нефтепродуктов экспортируется). Потенциальный эффект на EBITDA компании оценивается в размере не более 1%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕКОМПАНИИ-ДЕМПФЕР-АНАЛИЗ
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