Перспективы индекса S&P 500 умеренно позитивны на среднесрочном горизонте - BCS Express

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают перспективы индекса S&P 500 на среднесрочном горизонте, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Сопротивление в районе 3980 пунктов по индексу S&P 500 остается в силе и лишь его преодоление позволит с уверенностью ожидать достижения круглой отметки в 4000 пунктов. До тех пор котировки могут оставаться в боковике над отметкой 3915 пунктов", - указывает эксперт Игорь Галактионов. - При этом на среднесрочном горизонте взгляд на индекс остается умеренно позитивным. Перспектива восстановления экономики и мягкая политика ФРС могут поддерживать фоновый оптимизм на рынке".

"В базовом сценарии уровень 4000 пунктов может быть достигнут в ближайшие недели. По характеру приближения к психологическому рубежу можно будет судить о перспективах коррекции или продолжения роста к следующим целям. Постепенное приближение к уровню будет позитивным сигналом. Резкий импульс может указывать на спекулятивную природу движения, что может дать повод к фиксации прибыли по длинным позициям и последующему откату", - считает Галактионов.

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