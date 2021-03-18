Цена акций Starbucks может закрепиться выше $115 в среднесрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Цена акций Starbucks Corp. может закрепиться выше $115 в среднесрочной перспективе, полагает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Акции Starbucks имеют хорошую основу для дальнейшего подъема котировок на среднем и дальнем горизонте. До лета бумага может закрепиться выше $115, а до конца года - выйти в диапазон $120-130. Это дает пространство для роста цены акции на 5-18% от текущих уровней", - указывает эксперт.

Starbucks планирует стать "ресурсно-позитивной" компанией к 2030 году, отмечает Емельянов. Сеть ресторанов объявила о нескольких экологических инициативах, которые могут поднять ее в международных рейтингах ESG. В их числе сокращение вывоза мусора из точек продаж и снижение использования воды на кофейных плантациях (кофе - самое затратное из культурных растений в плане водопотребления).

Рынок в целом нейтрально воспринял данные заявления, констатирует эксперт "Фридом Финанс". Бумаги Starbucks на последней сессии снижались на 1% - вслед за коррекцией в основных индексах. Большее влияние на котировки в последние дни оказывали другие корпоративные новости, в том числе объявление размера дивиденда, открытие ресторанов после локдаунов и квартальная отчетность.

Фактор участия Starbucks в мировой гонке за экологичность, хотя и не сказывается на котировках в моменте, будет иметь для компании долгосрочные позитивные последствия, уверен Емельянов. "Акция уже сейчас является самой популярной среди управляющих ESG-фондами в сегменте предприятий общепита. Приток инвестиций в активы, имеющие высокий экологический и социальный рейтинг, за 2020 год увеличился в 4 раза и составил $1,7 трлн. Тренд на ESG остается ярко выраженным и в этом году. До 50% новых капиталовложений инвесторы прямо или косвенно увязывают с требованиями к соблюдению экологических стандартов и социальной значимостью проектов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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