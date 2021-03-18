Акции Headhunter интересны для инвестиций на долгосрочном горизонте - BCS Express

Акции Headhunter могут быть интересны для инвестиций на долгосрочном горизонте, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

Headhunter представил позитивные финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2020 года, констатирует аналитик инвесткомпании. Темпы роста выручки продолжили восстановление после провала II квартала из-за COVID-19. Чистая прибыль была поддержана положительными курсовыми разницами. Сильный рост чистого долга обусловлен покупкой Зарплата.ру, однако отношение чистый долг/EBITDA остается низким. Квартальный показатель FCF достиг рекордного уровня 1,2 млрд руб., что на 37% выше уровня IV квартала 2019 года, отмечает Пучкарев.

"Рост масштабов бизнеса Headhunter продолжается, однако по текущим мультипликаторам компанию сложно назвать дешевой. Акции могут быть интересны на долгосрочном горизонте, в моменте оценка близка к справедливой", - указывает эксперт BCS Express.

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