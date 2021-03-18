Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3925-3975 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3925-3975 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка продолжил движение к историческим максимумам, но импульс угасает. Вероятна краткосрочная консолидация. Ближайшим сопротивлением выступает психологический уровень 4000 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

17 марта мировые фондовые площадки показали положительную динамику на фоне обсуждений, проводимых на заседании ФРС, которое стало самым ожидаемым событием последних дней, подчеркивает эксперт. Как и ожидалось, регулятор принял решение не менять текущую политику, оставив ключевую ставку на прежнем уровне и сохранив планы по приобретению активов. Ставка на избыточные резервы (IOER) - 0,1% - также не подверглась изменениям.

"Хотя прогнозы по основным показателям были пересмотрены в сторону повышения (по темпам роста ВВП в 2021 году с 4,2 до 6,5%, по уровню безработицы с 5 до 4,5%), Джером Пауэлл отметил, что экономика США пока далека от полного восстановления, которое в значительной степени будет определяться ходом вакцинации. Ключевое изменение - это смена стратегии ФРС: теперь вместо прогнозов регулятор будет ориентироваться на фактическое подтверждение роста экономики, о котором будет свидетельствовать позитивная динамика уровней инфляции и безработицы. После заседания регулятора ставка по 10-летним трежерис слегка просела, но уже сегодня подскочила до 1,7%, а кривая доходности становится более крутой. Фондовый рынок отреагировал на риторику ФРС положительно, что может стать поводом для коррекции", - пишет Пильгунова.

Аналитик инвесткомпании напоминает, что 18 марта будут представлены еженедельные данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице США за прошлую неделю (прогноз 700 тыс. против фактических 712 тыс. неделей ранее). Также будет опубликован индекс производственной активности от ФРС Филадельфии за март (прогноз 23,0 против 23,1 в феврале).

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