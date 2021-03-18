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18 марта 2021 года 13:02
Умеренно-позитивная динамика сохранится на рынке акций до конца дня - "Фридом Финанс"
Умеренно-позитивная динамика на рынке акций РФ сохранится до конца дня, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Следуя за фьючерсами на фондовых площадках США, индекс Мосбиржи в четверг к 11:00 мск вырос на 0,2%, несмотря на небольшое снижение нефтяных цен. ФРС ожидаемо сохранила параметры своей денежно-кредитной политики, что продолжает поддерживать рост на рынке в последние кварталы. Новым позитивным драйвером стало повышение регулятором прогноза роста ВВП США на 2021 год до 6,5% г/г. Базовый индекс потребительских цен на текущий год Федрезерв закладывает на близком к своему таргету уровне 2,2% г/г, а базовую инфляцию на 2022-й и 2023 год - на отметках 2% и 2,1% при повышении ВВП на 3,3% и 2,2% г/г соответственно", - пишет аналитик инвесткомпании Александр Осин. По его мнению, сдержанные оценки американским регулятором инфляционных рисков повышают оптимизм на рынке в отношении итогов заседания Банка России, которое состоится 19 марта. Однако, судя по динамике акций "ГК ПИК", которые снижаются в преддверии публикации отчета за 2020г по МСФО, запланированной на 22 марта, эти ожидания остаются осторожными, подчеркивает Осин. "ГК ПИК" объявила, что по итогам прошлого года ее активы выросли до 917 млрд руб. по сравнению с 535 млрд, зафиксированными за первое полугодие. Однако рынок отреагировал на эту информацию сдержанно. Оценочная рентабельность активов группы с учетом этого роста составит около 2%. Это среднее значение показателя за последние годы, что, на взгляд эксперта, ограничивает возможность улучшения прогнозов дохода компании в результате роста активов. "Лента" в лидерах роста в четверг. Акции компании позитивно отреагировали на планы менеджмента увеличить выручку вдвое, до 1 трлн руб. в 2025г. Впрочем, этот прогноз в целом соответствует общерыночным ожиданиям, считает Осин. Аналитик "Фридом Финанс" до конца дня ожидает продолжения умеренно позитивной динамики. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3460-3555 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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