"Финам" рекомендует покупать акции Cummins с целью $344,7

"Финам" рекомендует покупать акции Cummins Inc. с целевой ценой $344,7 за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста на уровне 26%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Наталия Пырьева приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Cummins проявила высокую устойчивость к кризису и по итогам четвертого квартала 2020 года представила впечатляющие финансовые результаты. Выручка увеличилась на 4,5% г/г, до $ 5,8 млрд, чистая прибыль возросла на 28,5% г/г и составила $ 501 млн, или $ 3,36 на бумагу.

- Cummins является стабильным плательщиком дивидендов и по итогам 2020г компания направила на выплаты $ 782 млн, или $ 5,28 на акцию, с доходностью 2,4%.

- Cummins активно работает в области водородной энергетики и в конце 2020г ввела в эксплуатацию крупнейший в мире электролизер мощностью 20 МВт.

- Масштабные инвестиции в инфраструктурные проекты со стороны крупных государств мира будут в долгосрочной перспективе обеспечивать рост спроса на строительную технику и продукцию компании.

Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов. Производственные мощности компании находятся в 13 странах, включая США, Великобританию, Китай, Индию, Бразилию и Россию.

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