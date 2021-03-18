Рубль вернется к отметке 73,0 руб./$1 при отсутствии ощутимых действий со стороны США - Росбанк

Рубль вернется к отметке 73,0 руб./$1 при отсутствии ощутимых действий со стороны США, отмечается в комментарии Росбанка.

Внешний фон в среду оказался разнородным, при этом негатив был сформирован враждебными высказываниями Дж. Байдена в адрес В. Путина, что было воспринято как предвестник готовящихся ограничений в адрес России, говорится в комментарии банка.

"Мы не беремся предсказывать масштаб и сроки подобных ограничений, однако на фоне возврата посла России в США для консультаций и обсуждения Минфином "антисанкционных" планов по выполнению программы заимствований предполагаем, что угрозы восприняты всерьез. Курс рубля в момент публикации сообщений из США растерял все преимущество последних дней и отступил сразу на 1,2%, до 74,0 руб./$1, и на 1,1%, до 88,0 руб./EUR1", - указывают эксперты.

"Подобные обстоятельства несколько идут вразрез с нашими предпосылками относительно рубля на горизонте второй половины марта - потенциал укрепления рубля остается незыблемым благодаря ценам на нефть и вчерашним комментариям ФРС относительно монетарной политики, - отмечают аналитики Росбанка. - Последний аспект добавил уверенности в длительном сохранении стимулирующей политики в США, усилив поводы для временной коррекции доллара (индекс DXY -0,6% по итогам заседания). Этих аргументов будет достаточно для возврата пары USD/RUB к отметке 73,0 руб./$1 в случае отсутствия ощутимых действий со стороны США".

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