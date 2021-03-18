Возможен подъем индекса Мосбиржи в верхнюю половину диапазона 3500-3550п в четверг - ПСБ

Возможен подъем индекса Мосбиржи в верхнюю половину диапазона 3500-3550 пунктов на торгах в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая нормализацию настроений на мировых рынках и резкое понижательное движение в российских "фишках" в среду, выглядящее неоправданным, в четверг ждем стабилизации ситуации и на российском рынке акций, что позволит индексу Мосбиржи перейти к проторговке зоны 3500-3550 пунктов с попытками возврата в ее верхнюю половину", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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