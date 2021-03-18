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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Выход рубля из диапазона 73-75 руб./$1 в ближайшее время маловероятен - ПСБ
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18 марта 2021 года 09:41

Выход рубля из диапазона 73-75 руб./$1 в ближайшее время маловероятен - ПСБ

Выход курса рубля к доллару из диапазона 73-75 руб./$1 в ближайшее время маловероятен, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"В рамках торгов четверга рубль может попытаться отыграть часть потерь, вызванных ростом санкционных рисков. Фиксация прибыли по коротким позициям в рубле и приближение пика налоговых выплат будут способствовать возвращению пары доллар/рубль в район 73-73,5 руб./$1, - отмечает эксперт ПСБ в комментарии. - При этом, на наш взгляд, учитывая последние события, в ближайшее время маловероятен выход доллара из диапазона 73-75 руб./$1. Так, высокие цены на нефть не дадут повода для дальнейшего существенного ослабления рубля, а санкционные риски снизят возможности для его укрепления".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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