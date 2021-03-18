Рубль, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 73-74,7 руб./$1 - "Алор Брокер"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74,7 руб./$1 в ближайшее время, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Общий позитив после заседания ФРС США в среду немного ослабил давление на российскую валюту, но об уходе пары доллар/рубль под отметку 73 руб./$1 лучше забыть. Сейчас пара вернулась в привычный коридор 73-74,7 руб./$1, где "живет" с декабря прошлого года, и до усиления санкционной риторики или падения котировок нефти будет оставаться там", - указывает Антонов в своем комментарии.

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