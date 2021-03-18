Возможно небольшое повышение индекса Мосбиржи в четверг утром - BCS Express

Возможно небольшое повышение индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи откатился на 100 пунктов от установленных на текущей неделе исторических максимумов. Накануне котировки опустились в район первой зоны технической поддержки 3500-3520 пунктов, но уже на вечерней сессии последовал отскок. При закреплении ниже 3500 пунктов формально волна роста перейдет в фазу временного боковика. Но о формировании именно нисходящего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3400 пунктов, что пока не ожидается, - отмечает Карпунин в комментарии инвесткомпании. - Поэтому по индексу Мосбиржи, мы, вероятно, в течение нескольких дней увидим просто широкодиапазонную консолидацию вокруг текущих отметок".

Также, по мнению аналитика, в текущий момент рынок находится в ситуации, когда сложно рассчитывать на агрессивные покупки, однако и причин для масштабного и продолжительного бегства из акций участники рынка не видят. "Обострение геополитической ситуации пока не касается напрямую финансовых результатов большинства компаний. Поэтому негативный эффект на динамику рынка акций может быть непродолжительным. Обращаю внимание, что острая реакция в среду во многом оправдана еще и тем, что рынок находился около максимумов и был локально перегрет", - указывает Карпунин.

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