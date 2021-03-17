Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 88,0-89,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта резко дешевеет к доллару и евро после заявлений со стороны США о новых санкциях относительно российского экспорта оборонной продукции (ограничения вступают в силу завтра, 18 марта). Ряд исключений по космической отрасли и авиации будут действовать до 1 сентября 2021г. Нефтяные котировки снижаются на опасениях снижения спроса из-за начала третьей волны пандемии в Европе, даже несмотря на оптимистичный прогноз МЭА, который увеличил прогноз по спросу на нефть в 2021г на 100 тысяч баррелей в сутки (до 96,5 млн баррелей). Кроме того, агентство сообщает, что мировые поставки нефти в феврале упали на 2 млн баррелей в сутки - до 91,6 млн баррелей в результате резкого сокращения добычи в США и дополнительных добровольных сокращений добычи Саудовской Аравией в рамках сделки ОПЕК+", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,89% и составила 67,78 долларов за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,76% и составила 64,31 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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