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17 марта 2021 года 18:32
Акции Palantir интересны на долгосрочную перспективу - "КИТ Финанс Брокер"
Акции Palantir Technologies Inc. интересны на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Palantir - одна из самых инновационных компаний в мире, не зря ее покупает фонд Кэти Вуд (ARK Invest). Компания сделала продукт, позволяющий с помощью ИИ прогнозировать эффекты от принятия различных решений. Продукт является мощным инструментом прогнозирования и оптимизации для бизнесов. Крупнейший клиент компании британская BP (нефтяной гигант) сотрудничающая с 2014 года и продлившая контракт с Palantir еще на 5 лет", - отмечают эксперты "КИТ Финанс Брокер". Также в комментарии отмечается, что в начале марта Palantir и Amazon объявили о партнёрстве. ERP-система Palantir позволит лучше анализировать данные Amazon Web Services. Компания продолжает наращивать портфель контрактов, на днях было заключено новое крупное партнерство с Faurecia - один из ведущих мировых производителей автомобильных компонентов. Ожидается, что сотрудничество позволит сократить издержки и улучшить качество закупок. "Palantir планирует к 2025г увеличить выручку в 4 раза - до $4 млрд за счет наращивания клиентской базы. Нужно обратить внимание на то, что средняя выручка на одного клиента увеличилась на 41% по сравнению с прошлым годом. Акция интересна в первую очередь долгосрочно. Ждем движения к $30 на отчете за I кв. 2020 г", - заключают эксперты инвесткомпании. Palantir - американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики - спецслужбы США. В 2008г компания выпустила Gotham, платформу анализа данных для правительственного сектора разведки и обороны США. Основные продукты компании - платформы Foundry, Gotham и Apollo. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-PALANTIR-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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