Возможное повышение ключевой ставки ЦБ РФ в целом позитивно для банков - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) оценил последствия возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ для представителей финансового сектора, говорится в обзоре инвестбанка.

По оценкам аналитиков, повышение ставки может быть позитивно для Сбербанка, TCS и "Московской биржи", при этом оказать давление на ВТБ.

"В отличие от резкого повышения ключевой ставки в чрезвычайных условиях (как это было в 2014 году) ее умеренное повышение (прогнозируем увеличение на 50-75 базисных пунктов до 4,75-5,0% в 2021 году) в среднесрочной перспективе предполагает расширение чистой процентной маржи (NIM) финансового сектора, однако конкретные последствия варьируются от банка к банку. В случае со Сбербанком ситуация развернулась в 2020 году, и теперь чистый процентный доход находится в положительной зависимости от повышения ключевой ставки, поскольку 40% кредитного портфеля банка на данный момент приходится на ипотеку и корпоративных клиентов с плавающей ставкой - в результате Сбербанк может превысить свой прогноз на 2021 год (сейчас менеджмент ожидает снижение на 50 базисных пунктов). Чистая процентная маржа TCS, по всей видимости, в меньшей степени зависима от изменения ключевой ставки; большее значение для банка имеет дальнейшее изменение структуры кредитного портфеля - по итогам 2021 г. мы прогнозируем сокращение NIM на 2 процентных пункта до 14,3%. При этом для чистой прибыли повышение ставки на 200 базисных пунктов добавит порядка 2,2 млрд (или 4,1%). Чистый процентный доход ВТБ может оказаться под давлением: повышение ставки на 100 базисных пунктов, согласно оценкам банка, приведет к сокращению показателя на 23 млрд рублей (или на 5,3%)", - говорится в обзоре.

Кроме того, эксперты считают, что повышение ключевой ставки станет позитивным событием для "Мосбиржи", которая демонстрирует сокращение чистого процентного дохода с 2017 года на фоне снижения рублевых процентных ставок. "В текущей структуре остатков на клиентских счетах 13% средств приходится на рубли, которые, по нашим оценкам, генерируют 94% чистого процентного дохода. Таким образом, мы ожидаем, что в случае повышения ставки в 2021 году на 50-75 базисных пунктов "Мосбиржа" сможет нарастить чистый процентный доход", - пишут они.

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