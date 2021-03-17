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17 марта 2021 года 16:15
"Финам" рекомендует держать акции Exelon с прогнозной ценой $48,3
"Финам" рекомендует держать акции Exelon Corp. с прогнозной ценой $48,3, за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11,5% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. Полная доходность с учетом дивидендов за следующие четыре квартала (NTM) составляет 15,1%, длинные позиции возможны к формированию на ценовых коррекциях, отмечает аналитик Александр Ковалев. Exelon Corporation - электроэнергетический холдинг со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс. Компания входит в список Fortune 100 и управляет крупнейшей в США сетью атомных электростанций. Спин-офф в 2022 году позволит разграничить разные по профилю деятельности подразделения компании. В результате на фондовом рынке США появится крупнейшая национальная электросетевая компания (RemainCo) и один из наиболее "зеленых" генераторов (SpinCo), обращает внимание эксперт "Финама". Ковалев также отмечает следующие моменты: - Exelon сохранит фокус на стабильной атомной энергетике, несмотря на досрочное закрытие станций Byron и Dresden; - Компания столкнулась со значительными финансовыми убытками на фоне февральских заморозков в Техасе, предварительно оцениваемые в $560-710 млн; - Дивиденды за первый квартал 2021 года будут выплачены на уровне 2020 года, что снижает перспективы роста доходности выплат NTM; - Exelon завершила 2020 год падением чистой прибыли на 33,1% г/г, а прогноз менеджмента по скорректированному EPS на 2021 год таргетирует снижение от уровня 2020 года на 7,8-19,3%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-EXELON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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