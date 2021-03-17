Итоги заседания ФРС могут подтолкнуть валютный курс к 73,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Итоги заседания ФРС США могут вернуть волатильность на рынки и подтолкнуть курс к 73,5 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник укреплялся, достигая в моменте уровня в 72,6 руб./$ - максимума с лета прошлого года. Однако в среду курс доллара растет, другие валюты EM также в основном слабеют перед заседанием ФРС. Также в повестке вновь появились санкционные риски - 16 марта был опубликован доклад американских спецслужб о вмешательстве в выборы. По сообщениям СМИ, новые санкции могут быть введены уже на следующей неделе. В то же время пока неизвестно, будут ли они включать в себя какие-либо экономические ограничения. Санкционная история пока слабо влияет на рубль, поэтому курс может задержаться вблизи 73 руб./$1, при этом итоги заседания ФРС могут вернуть волатильность на рынки и подтолкнуть курс к 73,5 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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