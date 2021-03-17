Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару - Банк "Открытие"

Рубль до конца весны может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича.

"Валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, продолжают укрепление к доллару США. Рубль по отношению к доллару пробил важный уровень сопротивления 73,1 руб./$1, а в случае преодоления отметки 72,6 - минимального курса с августа 2020г - будет открыта дорога к дальнейшему укреплению российской валюты в диапазон 70,6-72 руб./$1", - отмечает эксперт.

По его мнению, в поддержку рубля сейчас выступает сохранение высоких цен на основные экспортные товары и начало налогового периода в России. До конца марта в бюджет может быть выплачено до 2,6 трлн рублей. Поддержать рубль также может Банк России, если ключевая ставка будет оставлена без изменения, а также снижение оценки рисков введения санкций на российский госдолг.

"Укрепление рубля к евро может носить даже более выраженный характер, чем к доллару, - полагает Петроневич. - Европейская экономика уже скоро может столкнуться с новым раундом введения/продления жестких эпидемиологических мер на фоне наблюдаемого очередного всплеска заболеваемости коронавирусом и недостаточных темпов вакцинации. Это обусловит более длительное сохранение стимулирующих монетарных мер в Еврозоне и будет способствовать ослаблению единой европейской валюты. На конец весны котировки доллара ожидаются на уровне 71-72 руб./$1, евро - 84-85 руб./EUR1".

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