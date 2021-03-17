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17 марта 2021 года 12:47
Альфа-банк видит потенциал переоценки ожиданий по EBITDA для ряда нефтекомпаний РФ на 2021г
Альфа-банк видит потенциал пересмотра ожиданий по показателю EBITDA для ряда российских нефтяных компаний на 2021 год, сообщается в обзоре банка. "По итогам "круглого стола" с нефтяными компаниями, проведенного вице-премьером Александром Новаком в начале этой недели, на котором обсуждался вопрос дополнительной настройки налогообложения сверхвязких и высокообводненных нефтяных месторождений, комитет Госдумы по энергетике дал ряд конкретных рекомендации отдельным государственным ведомствам, включая Минэнерго и Минфин. Как сообщалось, Госдума предложила ввести кратковременный налоговый вычет для отдельных добывающих проектов, чтобы стимулировать инвестиции в 2021-2022 годах, в то время как на 2022 год запланированы масштабные изменения в налоговый кодекс в части налога на дополнительный доход (НДД), с выделением месторождений сверхвязкой нефти в отдельную подгруппу. Это позволит ряду нефтяных компаний компенсировать потери, предусмотренные пересмотром налогового законодательства в октябре 2020 года, которые привели к отмене большинства налоговых льгот (специальные ставки экспортной пошлины и НДПИ для месторождений высоковязкой нефти) начиная с 2021 года. Если изменения будут приняты, мы видим определенный потенциал переоценки ожиданий по показателю EBITDA на 2021 года для ряда нефтяных компаний", - говорится в отчете. По оценкам аналитиков, потенциал роста прогноза EBITDA составляет примерно 5% и 7,5% для "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" соответственно (исключая позитивный эффект от налогового вычета в размере 12 млрд рублей, предоставленного последней в конце 2020 года), в то время как эффект на EBITDA "Газпром нефти" и "Роснефти", согласно их подсчетам, будет чуть более 1% в 2021 году. "Хотя на фоне поддержки президента перспективы пересмотра налогового режима высоки, мы ожидаем, что Минфин может настоять на выполнении дополнительных условий для включения месторождений в режим НДД, что может несколько сгладить позитивный эффект на доходы компаний", - добавляют эксперты. В целом, как говорится в обзоре, они позитивно оценивают новость на данном этапе. По мнению аналитиков, сообщения указывают на изменение риторики российского правительства, общий вектор которой, в свою очередь, может стать предвестником более масштабного пересмотра налогового законодательства в кратко- и среднесрочной перспективе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕКОМПАНИИ-АНАЛИТИКИ-ОЦЕНКА
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