Вероятно сохранение давления продавцов в акциях Норникеля в ближайшее время - BCS Express

Давление продавцов в акциях ГМК "Норильский никель" может сохраниться в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

Обозначенные компанией после оценки влияния аварий прогнозы по полному восстановлению добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" в течение 3-4 месяцев предполагают выбытие 15-16% от прогнозируемого объема добычи никеля на 2021 год, 16-17% меди и 22-23% металлов платиновой группы, отмечает аналитик BCS Express. "Это существенная величина, поэтому наблюдается выраженная негативная реакция в котировках бумаг. В ближайшее время давление продавцов может сохраниться", - указывает он.

В то же время, обращает внимание Пучкарев, во многом негатив от инцидента уже заложен в цену, а обозначенные компанией сроки восстановления работы рудников могут избавить участников рынка от неопределенности последствий. В среднесрочной перспективе по мере продвижения восстановительных работ это может способствовать постепенному улучшению сентимента в бумаге, полагает эксперт инвесткомпании.

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