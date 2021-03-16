Бумаги "Магнита" привлекательны для долгосрочных инвестиций - Альфа-банк

Бумаги "Магнита" привлекательны для долгосрочных инвестиций, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"В 2021 году рост продаж "Магнита" несколько замедлится (мы ожидаем рост на 8% г/г), при этом ожидаем сохранения маржи EBITDA на уровне выше 7% продолжения генерации положительного free cash flow. Это позволит выплачивать дивиденды не ниже уровня 50 млрд рублей в год (491 рубль на акцию), без ущерба росту бизнеса и долговой нагрузке. На горизонте нескольких лет возможен и дальнейший рост дивидендов, а также принятие официальной дивидендной политики (в привязке к прибыли или денежным потокам). Годовая дивидендная доходность на уровне 9,5% и потенциал роста маржинальности бизнеса делают бумаги "Магнита" привлекательными для долгосрочных инвестиций", - указывает Кипнис в комментарии банка.

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