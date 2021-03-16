Потенциала для существенного укрепления рубля в настоящее время нет - Банк "Санкт-Петербург"

Потенциала для существенного укрепления курса рубля к доллару в настоящее время нет, считают аналитики Банка "Санкт-Петербург".

"Курс пары USD/RUB значительно снизился и во вторник остается ниже 73 руб./$1, вблизи минимумов текущего года. Локальную поддержку рублю оказывает начало налогового периода, в понедельник уплачивались страховые взносы. До появления новых подробностей о возможных санкциях против российского долга курс может задержаться вблизи уровня 73 руб./$1, но в отсутствии выраженного позитива на внешних рынках мы не видим потенциала для существенного укрепления", - указывают эксперты банка в своем комментарии.

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