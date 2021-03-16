Индекс S&P 500, возможно, протестирует вверх отметку 4000п во вторник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, вероятно, будет склонен к росту и попытается протестировать уровень 4000 пунктов в ходе предстоящих торгов во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка способен продолжить импульсное движение, так как предыдущие торги он завершил на историческом максимуме. Индикаторы RSI и MACD поддерживают "быков". Ближайшим сопротивлением выступает психологически значимый уровень в 4000 пунктов", - отмечает старший аналитик Анна Пильгунова.

Эксперт также обращает внимание, что 16 марта будут опубликованы данные индекса розничных продаж в США за февраль. Ожидается, указывает Пильгунова, что базовый индекс, отражающий динамику ежемесячных объемов розничных продаж, за исключением автомобилей, упадет на 0,1% м/м после роста на 5,9% месяцем ранее. Общий объем розничных продаж в феврале может сократиться на 0,5% м/м после повышения на 5,3% в январе.

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