Котировки золота могут подешеветь до $1716/унц. после заседания ФРС в среду - Sber CIB

Котировки золота могут подешеветь до уровня $1716 за тройскую унцию после заседания ФРС США в среду, 17 марта 2021 года, говорится в комментарии Sber CIB.

"Важный фактор для котировок золота - это новости о восстановлении экономики США. Её улучшение приводит к росту инфляционных ожиданий, которые могут способствовать повышению ставки ФРС. В итоге растeт доходность американского госдолга, а инвесторы уходят из золота, по которому нет фиксированного дохода. Если говорить о еврозоне, то для золота, напротив, благоприятны сильные экономические показатели, которые поддерживают евро - тогда доллар падает, а цены на жeлтый металл растут. Но в последнее время золото гораздо слабее реагирует на позитивные для него новости, чем на негативные", - пишут эксперты инвестбанка.

Ключевым событием на текущей неделе, подчеркивают аналитики, будет заседание ФРС США. Sber CIB ожидает, что Федрезерв может существенно повысить экономические прогнозы, из-за чего котировки золота рискуют уйти до уровня $1716 за тройскую унцию. При этом отмечается, что немного поддержать цены могут позитивный индекс экономических настроений и данные по инфляции в еврозоне.

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