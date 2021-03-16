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16 марта 2021 года 14:19
Котировки золота могут подешеветь до $1716/унц. после заседания ФРС в среду - Sber CIB
Котировки золота могут подешеветь до уровня $1716 за тройскую унцию после заседания ФРС США в среду, 17 марта 2021 года, говорится в комментарии Sber CIB. "Важный фактор для котировок золота - это новости о восстановлении экономики США. Её улучшение приводит к росту инфляционных ожиданий, которые могут способствовать повышению ставки ФРС. В итоге растeт доходность американского госдолга, а инвесторы уходят из золота, по которому нет фиксированного дохода. Если говорить о еврозоне, то для золота, напротив, благоприятны сильные экономические показатели, которые поддерживают евро - тогда доллар падает, а цены на жeлтый металл растут. Но в последнее время золото гораздо слабее реагирует на позитивные для него новости, чем на негативные", - пишут эксперты инвестбанка. Ключевым событием на текущей неделе, подчеркивают аналитики, будет заседание ФРС США. Sber CIB ожидает, что Федрезерв может существенно повысить экономические прогнозы, из-за чего котировки золота рискуют уйти до уровня $1716 за тройскую унцию. При этом отмечается, что немного поддержать цены могут позитивный индекс экономических настроений и данные по инфляции в еврозоне. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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