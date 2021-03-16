Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3530-3650 пунктов - "Фридом Финанс"

Повышенная волатильность и усиление оценочных краткосрочных рисков обусловит дальнейшее снижение на российских фондовых площадках: индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3530-3650 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс Мосбиржи во вторник умеренно снижается на фоне консолидации фьючерсов на ведущие индикаторы фондового рынка США, а также под влиянием коррекции в ценах на нефть. Тон торгам продолжают задавать ожидания, связанные с заседаниями ФРС, Банка России, а также ряда других ведущих центробанков мира. Кроме того, на динамику отечественного рынка в кратко- и среднесрочной перспективе воздействуют публикации данных по промпроизводству и розничным продажам в РФ. На наш взгляд, консенсус-прогнозы относительно этой статистики несколько занижены, что вызовет ослабление спроса по мере появления этих релизов. Давление на котировки оказывает и ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ", - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Осин.

Акции "ВСМПО-Ависма" во вторник вновь в лидерах роста. "Выручка и EBITDA компании по МСФО за 2020г снизились на 23,2% и 17,9% - до $1,251 млрд и $0,462 млрд соответственно. Эти результаты существенно превзошли прогнозы менеджмента. В то же время чистая прибыль ВСМПО - Ависма упала в 3,5 раза, до $0,917 млрд, что несколько ниже общерыночных ожиданий. Под влиянием этого фактора оценка справедливой стоимости компании может снизиться на 3-8%, в зависимости от применяемой методики". - указывает Осин.

Акции "АЛРОСА" торгуются хуже рынка. Ее чистая прибыль за 2020г по РСБУ упала на 54% г/г, до 12,26 млрд руб., а по МСФО тот же результат, относящийся к акционерам, оказался равен 31,8 млрд руб. При этом разовый убыток от валютной переоценки, повлиявший на финансовый результат, составил 32,1 млрд руб., отмечается в комментарии

"Оценка справедливой стоимости компании может быть уменьшена на 3-8% из-за ухудшения прогноза дивидендных выплат за 2020г, - полагает аналитик "Фридом Финанс". - В то же время она доказала свою финансовую устойчивость в кризис. На этом фоне консенсус выручки и чистой прибыли "АЛРОСА" на 2021г может быть повышен на 5-20%. На сопоставимые величины вырастут и оценки ее справедливой стоимости".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.