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16 марта 2021 года 13:36
ЦБ РФ уже готов к скорому повышению ставки - Райффайзенбанк
ЦБ РФ уже готов к скорому повышению ключевой ставки, однако на заседании 19 марта, скорее всего, оставит ее неизменной, на уровне 4,25%, говорится в аналитическом материале Райффайзенбанка. "Последовательное ужесточение риторики ЦБ с конца прошлого года особенно отчетливо проявилось в течение последних дней: регулятор явно намекает на необходимость более быстрого повышения ставки, которое, судя по всему, случится уже в этом году. И в целом такая возможность не исключена даже на ближайшем заседании в эту пятницу, хотя все же мы полагаем, что на нем ЦБ сохранит ставку неизменной", - пишет аналитик банка Станислав Мурашов. Как отмечает эксперт, к данному моменту регулятор озвучивал несколько оценок будущей денежно-кредитной политики. Так, политика "в среднем" останется мягкой в течение всего года, а регулятор предпочтет ужесточать ее постепенно (как мы понимаем, с шагом в 25 б.п.). При этом ЦБ, хоть и сохраняет настрой перейти к нейтральной политике (5,5-6% по ключевой ставке) в течение ближайших трех лет (2021-2023 гг.), он не исключает, что при определенных обстоятельствах осуществит этот переход уже в рамках этого года. Частично неопределенность должна снизиться в апреле, когда ЦБ начнет публиковать прогнозную траекторию по ставке. "Мы полагаем, ЦБ действительно обеспокоен ситуацией с инфляцией, - подчеркивает Мурашов. - Как мы писали ранее, вклад в ее ускорение происходит не только со стороны продовольственных компонент (неподконтрольных ЦБ), но уже и со стороны базовых. Одно из возможных объяснений этого - ритейлеры повышают цены, пытаясь "отбить" часть некурсовых издержек прошлого года, и имеют возможность сделать это, т.к. спрос сейчас находится в очень неплохом (для посткризисной фазы) состоянии. Э. Набиуллина видит несколько иные причины высокой инфляции (продолжавшийся перенос ослабления валютного курса, глобальная ситуация на товарных рынках, рост цен на товары повседневного спроса, которые чувствительны для населения, прежде всего, продовольственные), но так или иначе, среди этих факторов есть те, с которыми ЦБ может побороться монетарными мерами". В связи с этим регулятор всерьез задумался о более раннем повышении ставки. По данным СМИ, ЦБ нацеливается на повышение ставки до 5,5% уже к концу этого года, и это в целом не противоречит заявлениям регулятора (в таком случае уровень ставки в среднем за этот год, очевидно, будет меньше нижней границы нейтрального диапазона). Однако пока, на взгляд эксперта Райффайзенбанка, такой вариант выглядит, скорее, как более рисковый сценарий (например, подходящий для ситуации одновременно сохранения устойчиво высокой инфляции и реализации ряда санкционных рисков). "Проинфляционные процессы, наблюдаемые сейчас, окажутся временными, и к концу года инфляция снизится до 4%, - полагает Мурашов. - При этом в нашем базовом сценарии мы не ожидаем введения жестких санкций. Кроме того, скорее всего, монетарная политика в других странах будет оставаться стимулирующей. Не стоит забывать и о том, что, несмотря на начало восстановления российской экономики после кризиса, внутренний спрос еще далек от уверенного и сильного состояния". Вместе с тем, и игнорировать настрой ЦБ на скорое повышение ставки, по мнению аналитика, также невозможно, а потому, с высокой вероятностью, при прочих равных, можно ожидать начала ужесточения политики уже с апрельского заседания (23 апреля). "На предстоящем же заседании в пятницу 19 марта мы ждем активных сигналов будущего ужесточения, но все же полагаем, что регулятор сохранит ключевую ставку неизменной, на уровне 4,25%", - прогнозирует Мурашов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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