Рубль имеет все шансы закрепиться на уровне 72,0-74,0 руб./$1 в среднесрочной перспективе - "Финам"

Рубль имеет все шансы закрепиться на уровне 72,0-74,0 руб./$1 и 85,0-87,5 руб./EUR1 в среднесрочной перспективе при отсутствии внешних шоков, сообщается в аналитическом материале "Финама".

"Ключевым фактором, поддерживающим курс рубля, остаются высокие цены на нефть, удерживающиеся вблизи своих годовых максимумов после решения ОПЕК+ продлить действующие квоты еще на месяц вперед. При этом для России было одобрено увеличение добычи на 130 тыс. баррелей в сутки, что позволит удовлетворить растущий внутренний спрос, не снижая экспорта. Естественно, это благоприятно и для курса национальной валюты", - отмечает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа инвесткомпании Анна Зайцева.

Помимо этого, увеличению аппетита к риску на глобальных рынках способствовало окончательное одобрение в США нового пакета стимулов на $1,9 трлн, указывает эксперт. Инвесторы ожидают, что увеличение фискальных расходов ускорит возвращение американской и в целом мировой экономик на рельсы устойчивого роста. В свою очередь, это удерживает сырьевые цены вблизи своих максимумов, что обеспечивает укрепление валют стран-экспортеров нефти.

Также благоприятным фактором для рубля, на взгляд Зайцевой, является возможное сокращение заимствований со стороны Минфина РФ. Так, на прошлой неделе А. Силуанов заявил, что расходы текущего года могут быть частично профинансированы из бюджетных остатков прошлого года, поскольку фактическое исполнение бюджета оказалось лучше ожидаемого за счет роста ненефтегазовых доходов. В результате этого Минфин может снизить объемы новых заимствований, по разным оценкам, на сумму от 0,5 до 1 трлн руб. По словам А. Силуанова, это положительно скажется на процентных ставках в экономике и позволит смягчить негативную реакцию участников рынка на риски новых санкций в отношении России.

Аналитик "Финама" подчеркивает, что в центре внимания на этой неделе будут заседания ведущих центральных банков. Для российского рубля особую важность будут представлять итоги заседания ФРС (среда) и Банка России (пятница). Что касается Федрезерва, участники рынка ждут комментариев от регулятора по части резкого роста доходностей казначейских облигаций США, а также обновленных прогнозов по темпам роста ВВП, уровню занятости и инфляции.

"По итогам заседания Банка России мы не ожидаем изменения ключевой ставки, однако ЦБ, вероятно, обозначит временные ориентиры по возвращению к нейтральной денежно-кредитной политике. Стоит сказать, что с ростом инфляции до 5,7% реальная процентная ставка в России еще глубже погрузилась в отрицательную область и сейчас является одной из самых низких среди сопоставимых стран с развивающимися рынками. Переход к нейтральной ДКП, которой соответствует ставка на уровне 5-6%, будет способствовать снижению инфляции в стране и возвращению реальной процентной ставки ЦБ в положительную зону, что в свою очередь может поддержать дальнейшее укрепление рубля", - прогнозирует Зайцева.

Что касается рисков для нацвалюты, то угрозы новых санкций в отношении России все еще присутствуют, полагает эксперт, однако пока остаются вне фокуса внимания участников рынка. США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных рестрикций для РФ по обвинениям в применении химического оружия. По некоторым сведениям, под новые ограничения могут попасть ряд крупных российских бизнесменов, а также они могут затронуть суверенный госдолг РФ.

Еще одним фактором риска для рубля является эскалация напряженности в Донбассе, где в конце прошлого месяца было сорвано перемирие и активизировались обстрелы территорий. Если ситуация в ДНР по каким-то причинам начнет ухудшаться, аналитик инвесткомпании не исключает расширения геополитической премии в курсе российского рубля.

"Также в последнее время наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе, которая усугубляется проблемами с вакцинацией - многие страны приостановили использование вакцин AstraZeneca после выявления тяжелых побочных эффектов после ее применения вплоть до летальных исходов. Помимо этого, в ряде государств ЕС были усилены ограничительные меры, что может сказаться на темпах восстановления экономики в регионе и настроениях инвесторов", - отмечает Зайцева.

Таким образом, с учетом вышесказанного, эксперт "Финама" сохраняет осторожный оптимизм по курсу нацвалюты на среднесрочную перспективу и полагает, что при отсутствии внешних шоков российский рубль имеет все шансы закрепиться в диапазонах 72,0-74,0 руб./$1 и 85,0-87,5 руб./EUR1.

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