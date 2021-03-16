Ежегодный рост спроса на алюминий может составить 1,5% в ближайшие 10 лет - "ВТБ Мои Инвестиции"

Ежегодный рост спроса на алюминий может составить 1,5% в ближайшие 10 лет, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Цена алюминия превысила $2200/т, что подняло цену акций "РусАла" до новых максимумов. Главным драйвером являются сигналы Китая о планах по ограничению использования угля для выработки электроэнергии. Это приведёт к удорожанию производства алюминия в Китае (58% мирового производства металла) и поддержит рост цен на него. Другой драйвер - активное использование алюминия в автомобильной промышленности, включая электромобили. По нашим оценкам, это обеспечит ежегодный рост спроса на алюминий на 1,5% в ближайшее десятилетия", - отмечается в коммментарии экспертов "ВТБ Мои Инвестиции".

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