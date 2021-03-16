Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 4000 пунктов в краткосрочной перспективе - BCS Express

Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 4000 пунктов в краткосрочной перспективе, отмечается в комментарии BCS Express.

"По итогам торгов 15 марта индекс S&P 500 вырос на 0,65% к концу сессии, остановившись на отметке 3968,94, - констатируют эксперты инвесткомпании. - Индекс S&P 500 растет несколько дней подряд. В понедельник котировки закрепились на новых исторических максимумах, завершив сессию на внутридневных вершинах. Такая дневная свеча дает повод для оптимизма на краткосрочном горизонте и увеличивает вероятность роста на сегодняшней сессии. При этом локальная перекупленность может несколько замедлить рост, особенно в преддверии завтрашнего заседания ФРС США. Таким образом, во вторник можно предположить скачок котировок в первые часы торгов и переход к консолидации до оглашения итогов заседания. В дальнейшем ожидается продолжение восходящего тренда и постепенное приближение к 4000 п.".

Также аналитики инвесткомпании отмечают, что на среднесрочном горизонте их взгляд на инструмент остается умеренно позитивным. Перспектива восстановления экономики может поддерживать фоновые позитивные настроения на рынке. По мере преодоления уровня 4000 п. может открыться потенциал для достижения более высоких уровней, полагают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.