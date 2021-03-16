Рубль продолжит движение к уровню 72,0-72,5 руб./$1 в ближайшие недели - "ЛОКО-Инвест"

Рубль продолжит движение к уровню 72,0-72,5 руб./$1 в ближайшие недели, говорится в комментарии- "ЛОКО-Инвест".

"Рубль в понедельник показал лучшую динамику среди основных ЕМ валют, укрепившись на 0,7% к USD и на 0,8% к бивалютной корзине. Основной рост вновь случился ближе к концу дня, когда присутствие нерезидентов увеличивается. Помимо сохраняющейся истории поддержки в виде предстоящих налоговых выплат следующей недели, интерес к рублю был поддержан слухами о том, что ЦБ всерьез рассматривает возможность более агрессивного повышения ставок до конца года до 5,5% или даже 6%, что заметно превышает ожидания экономистов, но ближе к прогнозам рынка. Сегодняшнее снижение цен на нефть может частично сдерживать скорость укрепления рубля, но само движение к нашим целям в 72,0-72,5 руб./$1 в ближайшие недели остановить не сможет. Санкционные опасения пока отошли на второй план", - отмечает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой.

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