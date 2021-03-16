Сильные финрезультаты РусАгро поддержат динамику акций компании - Альфа-банк

Сильные финансовые результаты "РусАгро" за IV кв. 2020г по МСФО поддержат динамику акций компании, отмечается в аналитическом материале Альфа-банка.

"РусАгро" в понедельник представила хорошие финансовые результаты за IV кв. 2020г по МСФО - выручка и EBITDA превысили консенсус-прогноз Bloomberg на 11-6%. Скорректированная рентабельность EBITDA оказалась на 4,6 п. п. выше г/г на фоне сильного улучшения рентабельности сельскохозяйственного сегмента благодаря росту рыночных цен. В результате EBITDA за 2020г в размере 32 млрд руб. оказалась на уровне текущего консенсус-прогноза Bloomberg и ниже нашего более оптимистичного прогноза. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 в размере $1,04/GDR, что соответствует $0,85/GDR в рамках дивидендного транша за II полугодие 2020 при доходности 7,0%. В целом мы считаем, что результаты поддержат динамику акций компании и подтверждаем рекомендацию "выше рынка", - пишут аналитики банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева.

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