Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с целью 145 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"Отчетность "Совкомфлота" за 2020г по МСФ оказалась ожидаемо сильной. Основным драйвером выручки стал рост ставок фрахта на танкерные перевозки в 1 полугодии. Во 2 полугодии ставки фрахта снижались из-за сезонных факторов. За счет роста прибыли ожидаемые дивиденды по итогам 2020 года могут составить 6,3 руб. на акцию, дивидендная доходность - 7%. Рекомендация "покупать", целевая цена - 145 руб. за акцию", - отмечают аналитики ПСБ.

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