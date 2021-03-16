ПСБ рекомендует покупать акции Магнита с целевой ценой 6100 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Магнита" на долгосрочный период с целевой ценой 6100 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Магнит" в прошлом году увеличил аудированную чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза (на 120,8%). Показатель EBITDA увеличился на 31,6%, до 109,41 млрд. рублей. Чистый долг снизился на 30,7% г/г, до 121,4 млрд. рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,1x против 3,6x годом ранее. Показатели отчетности вышли на уровне оперативных данных. Мы сохраняем положительный взгляд на компанию с учетом ожидаемого роста совокупного дивиденда за 2021 год до 430-460 руб. на акцию", - отмечают аналитики ПСБ. Рекомендуем покупать бумаги на долгосрочный период. Наш целевой ориентир - 6100 руб. за акцию", - отмечают аналитики ПСБ.

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