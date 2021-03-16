Давление на российские бонды оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР - ПСБ

Давление на российские облигации оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Кривая доходности ОФЗ в понедельник сместилась вверх на 5 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,81% годовых. Рублевые облигации торговались хуже большинства ЕМ. Цены локальных гособлигаций развивающихся стран умеренно подросли на фоне снижение доходности UST-10", - напоминает эксперт.

Давление на российские облигации, по мнению Монастыршина, оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР. В понедельник в Bloomberg появилась статья о том, что ЦБР обсуждает повышение ключевой ставки до 5,5% уже в 2021г. Источник комментария не раскрывался. Официальная позиция регулятора ранее звучала более мягко и предполагала повышение ставки до 5,5% в течение трех лет.

"Впрочем, Эльвира Набиуллина в интервью на прошлой неделе не исключала и более агрессивный сценарий повышения ставки. На фоне ускорения инфляции за последнее две недели все большее число рыночных игроков стали ожидать повышения ставки на ближайших заседаниях в марте - июне. Во вторник-среду размещение нового госдолга может привести к сдвигу кривой доходности ОФЗ вверх еще на 5 - 10 б.п.", - полагает эксперт ПСБ.

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