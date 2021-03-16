BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-15бо, РЕСО-Лизинг-08пбо, Сегежа-001P-01R, ПИК-3пбо и ГидроМашСервис-3бо, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Облигации из нашего списка преимущественно подешевели, отыгрывая продажи в ОФЗ. Выпуски Сегежа-001P-01R, АФК Система-001Р-15бо и ГидроМашСервис-3бо выросли в доходности в пределах 10-20 б.п., в то время как котировки РЕСО-Лизинг-08пбо и ПИК-3пбо изменились незначительно. В целом в корпоративных облигациях на вторичном рынке наблюдаются двусторонние потоки без ярко выраженной динамики. После преобладания продаж в феврале можно говорить, что в марте заметна активизация покупок. Мы ожидаем, что в ближайшие недели локальный рынок останется волатильным с рисками преобладания продаж, поэтому сохраняем нашу рекомендацию фокусироваться на кратко- и среднесрочных выпусках категории В+/ВВ- с доходностями около 7,00%", - отмечают эксперты BCS Global Markets.

Также они напоминают, что наклон кривой ОФЗ продолжил уменьшаться, однако на прошлой неделе в основном за счет опережающего роста доходности на ближнем и среднем участках кривой - до 25 б.п., в то время как на длинном участке доходности поднялись в среднем до 15 б.п. Продажи усилились на фоне сохранения высоких темпов инфляции, а также роста ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

19 марта, состоится заседание совета директоров ЦБ РФ. По мнению аналитиков инвесткомпании, на этой неделе регулятор не будет повышать ключевую ставку. Однако с высокой степенью вероятностью в этом году ЦБ может поднять ее на 50-75 б.п., и по итогам 2021г она составит 4,75-5,00%.

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