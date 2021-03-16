.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Котировки нефти могут снизиться до $65/барр. к концу недели - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
16 марта 2021 года 10:20

Котировки нефти могут снизиться до $65/барр. к концу недели - ПСБ

Котировки нефти могут снизиться до $65 за баррель к концу текущей недели, отмечается в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Как ожидалось, цены на нефть Brent не смогли идти выше $70/барр. в отсутствие идей. При этом проблемы с разворачиванием вакцинации в Европе выходят на первый план, что явно тормозит перспективы восстановления экономики. Во вторник в фокусе статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API - ждем роста запасов сырой нефти и загрузки НПЗ, но все это в рамках восстановления отрасли после аномальных холодов. Мы считаем, что цены на нефть Brent сегодня останутся под давлением на фоне ожидаемых слабых данных по запасам и на фоне исчерпания идей для роста. А в целом к концу недели рассчитываем на снижение к $65/барр.", - пишет Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
16 марта 2021 года 12:25
Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 4000 пунктов в краткосрочной перспективе - BCS Express
Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 4000 пунктов в краткосрочной перспективе, отмечается в комментарии BCS Express. "По итогам торгов 15 марта индекс S&P 500 вырос на 0,65% к концу сессии, остановившись на отметке 3968,94, - констатируют эксперты инвесткомпании. - Индекс S&P 500 растет...    читать дальше
.
16 марта 2021 года 11:46
Сильные финрезультаты РусАгро поддержат динамику акций компании - Альфа-банк
Сильные финансовые результаты "РусАгро" за IV кв. 2020г по МСФО поддержат динамику акций компании, отмечается в аналитическом материале Альфа-банка. "РусАгро" в понедельник представила хорошие финансовые результаты за IV кв. 2020г по МСФО - выручка и EBITDA превысили консенсус-прогноз Bloomberg на...    читать дальше
.
16 марта 2021 года 11:26
ПСБ рекомендует покупать акции Совкомфлота с целью 145 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с целью 145 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. "Отчетность "Совкомфлота" за 2020г по МСФ оказалась ожидаемо сильной. Основным драйвером выручки стал рост ставок фрахта на танкерные перевозки в 1 полугодии. Во 2 полугодии...    читать дальше
.
16 марта 2021 года 11:07
ПСБ рекомендует покупать акции Магнита с целевой ценой 6100 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Магнита" на долгосрочный период с целевой ценой 6100 руб. за штуку, говорится в обзоре банка. "Магнит" в прошлом году увеличил аудированную чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза (на 120,8%). Показатель EBITDA увеличился на 31,6%, до 109,41 млрд. рублей....    читать дальше
.
16 марта 2021 года 10:06
Дальнейшая коррекция вниз котировок нефти во вторник маловероятна - Sber CIB
Дальнейшая коррекция вниз котировок нефти во вторник маловероятна, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Участников рынка тревожит приостановка применения вакцины Astra Zeneca в странах ЕС - это ставит под сомнение перспективы восстановления спроса на нефть. Во вторник дальнейшая...    читать дальше
.
16 марта 2021 года 09:50
Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник в диапазоне 3575-3595 п. - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 3575-3595 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3575-3595 пунктов. В качестве ближайших...    читать дальше
.
16 марта 2021 года 09:40
Индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордов, нефть дешевеет
Индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордов в понедельник. Фондовые индексы АТР растут вслед за динамикой рынка акций США. Цены на нефть опускаются, Brent подешевела до $68,39 за баррель    читать дальше
.
16 марта 2021 года 09:20
Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, нейтрально - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, нейтрально, говорится в комментарии инвесткомпании "Алор Брокер". "Перед нашим открытием внешний фон опять нейтральный. Американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом продолжает показывать намерение скорректироваться нефть, которая...    читать дальше
.
16 марта 2021 года 09:00
Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ во вторник - BCS Express
Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ во вторник на смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи переписал исторические максимумы и уже на вечерней сессии поднялся к отметке 3600 пунктов. Ранее в качестве ближайшего ориентира как раз...    читать дальше
.
15 марта 2021 года 19:16
Котировки нефти попытаются закрепиться выше $70/барр. в ближайшей перспективе - "Фридом Финанс"
Котировки нефти попытаются закрепиться выше $70 за баррель Brent в ближайшей перспективе, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "К вечеру понедельника в котировках нефти наметилась фиксация прибыли после достижения значений выше $69 за баррель Brent в начале торгов....    читать дальше
.
Страница 1 из 16
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.