Котировки нефти могут снизиться до $65/барр. к концу недели - ПСБ

Котировки нефти могут снизиться до $65 за баррель к концу текущей недели, отмечается в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Как ожидалось, цены на нефть Brent не смогли идти выше $70/барр. в отсутствие идей. При этом проблемы с разворачиванием вакцинации в Европе выходят на первый план, что явно тормозит перспективы восстановления экономики. Во вторник в фокусе статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API - ждем роста запасов сырой нефти и загрузки НПЗ, но все это в рамках восстановления отрасли после аномальных холодов. Мы считаем, что цены на нефть Brent сегодня останутся под давлением на фоне ожидаемых слабых данных по запасам и на фоне исчерпания идей для роста. А в целом к концу недели рассчитываем на снижение к $65/барр.", - пишет Крылова.

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