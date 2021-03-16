Дальнейшая коррекция вниз котировок нефти во вторник маловероятна - Sber CIB

Дальнейшая коррекция вниз котировок нефти во вторник маловероятна, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Участников рынка тревожит приостановка применения вакцины Astra Zeneca в странах ЕС - это ставит под сомнение перспективы восстановления спроса на нефть. Во вторник дальнейшая коррекция маловероятна - цены должны удержаться выше $67,9 за баррель и могут уйти до $66,9, если же цены преодолеют планку $69,3 за баррель, то можно будет ожидать роста до $70,1-71,4", - считают аналитики Sber CIB.

По их мнению, рубль во вторник должен стабилизироваться возле 72,8 руб./$1 после заметного укрепления накануне благодаря росту ставок валютных свопов. В центре внимания будет макростатистика для еврозоны и США. Перед заседанием ФРС США, которое пройдет сегодня и в среду, резких колебаний на валютном рынке не ожидается.

"Накануне доходность краткосрочных рублёвых гособлигаций выросла на 8-10 базисных пунктов, а среднесрочных - на 2-4 базисных пункта. У долгосрочных бумаг она почти не изменилась. Позитивным фактором для длинного долга могут быть сообщения о том, что Банк России вскоре будет повышать ключевую ставку. Номинальная и реальная доходности казначейских облигаций США в понедельник снизились на 3 базисных пункта после сильного роста в пятницу. Перед заседанием американского регулятора доходность рублёвого госдолга, видимо, останется на текущих уровнях", - отмечается в аналитическом материале Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.