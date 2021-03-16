Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник в диапазоне 3575-3595 п. - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 3575-3595 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3575-3595 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3560, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3600, 3620 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный утренний внешний фон", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

По мнению эксперта, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будет иметь февральская оценка изменения объема розничных продаж в США (15:30 мск).

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